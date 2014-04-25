中国股市：沪综指收跌1%至近一个月新低，扩容担忧令投资者谨慎

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透北京4月25日 - 中国股市沪综指周五收跌1%，至近一个月来新低。分析师表示，本周拟上市公司预披露材料密集公布，扩容担忧日渐沉重，近期成交持续于低位水平，显示投资者对后市偏谨慎；今日虽然银行板块受优先股发行工作即将启动的利好预期影响，走势相对稳健，但难以阻挡大盘下滑趋势。
沪综指收盘报2,036.519点，跌20.514点，此前收盘低点为3月31日的2,033.31点。本周沪综指累计跌2.92%，为1月10日当周（3.35%)来最大单周跌幅；上证A股今日成交额740亿元人民币，上日为643亿元。
“从心理层面冲击比较大的还是IPO，预披露已经累计近100家，一天快20家了，节奏还是有点快。”国都证券策略分析师肖世俊预计，近期大盘仍可能以阴跌为主。
尽管业内预期大型银行股会成为优先股的先行先试者，但中国民营能源公司--广汇能源 周五却率先公布其优先股的发行预案，该公司拟分批非公开发行不超过5,000万股，募集资金至多50亿元。
上证银行股指数 今日收升0.13%。
沪深300指数 收报2,167.826点，跌1.03%；沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,169点，跌0.7%，成交725,017手。（完）
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路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0