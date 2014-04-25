中国股市：沪综指收跌1%至近一个月新低，扩容担忧令投资者谨慎

路透北京4月25日 - 中国股市沪综指周五收跌1%，至近一个月来新低。分析师表示，本周拟上市公司预披露材料密集公布，扩容担忧日渐沉重，近期成交持续于低位水平，显示投资者对后市偏谨慎；今日虽然银行板块受优先股发行工作即将启动的利好预期影响，走势相对稳健，但难以阻挡大盘下滑趋势。

沪综指收盘报2,036.519点，跌20.514点，此前收盘低点为3月31日的2,033.31点。本周沪综指累计跌2.92%，为1月10日当周（3.35%)来最大单周跌幅；上证A股今日成交额740亿元人民币，上日为643亿元。

“从心理层面冲击比较大的还是IPO，预披露已经累计近100家，一天快20家了，节奏还是有点快。”国都证券策略分析师肖世俊预计，近期大盘仍可能以阴跌为主。

尽管业内预期大型银行股会成为优先股的先行先试者，但中国民营能源公司--广汇能源 周五却率先公布其优先股的发行预案，该公司拟分批非公开发行不超过5,000万股，募集资金至多50亿元。

上证银行股指数 今日收升0.13%。