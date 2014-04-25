全球金融：俄银行从海外撤回外汇资金，以规避可能的制裁

路透莫斯科4月24日 - 随着乌克兰紧张局势的升级，俄罗斯第三大银行Gazprombank于3月将近70亿美元资金转移至俄罗斯央行，与其它俄罗斯银行一道减少在外国银行的存款。因一旦国际社会进一步制裁俄罗斯，这些在外国的存款可能会被冻结。

这些资金转移是由央行公布的数据所透露出的。这意味着4月初Gazprombank在俄罗斯央行的外币存款超过了其它俄罗斯的主要银行。

BKF Bank银行业分析师Maxim Osadchy说：“这很不寻常，”指出Gazprombank很少使用央行的账户于外汇业务。

“这表明Gazprombank正在利用央行的外币对应账户作为规避制裁的避风港。”

Gazprombank拒绝就此事置评。

分析师表示，这仅仅是更广泛的俄国银行从海外撤回自己活动的一部分，这么做降低了若西方制裁扩大所面临的风险敞口。

据俄罗斯央行网站的月度数据，3月Gazprombank在央行的对应账户外汇存款从零增至2,480亿卢布(69亿美元)

Raiffeisenbank分析师计算，这占到了俄央行总计80亿美元此类外汇存款的大部分。

尚不明确其它银行将资金撤到了哪里以及它们为何没有使用央行的账户。据央行的数据，俄罗斯银行业国内外总外汇投资下降了约245亿美元，表明这些资金的大部分都用于满足市场对美元和欧元的大量需求。

目前仅有一家俄罗斯银行被列入美国的制裁名单，但近来一些美国参议员呼吁对俄国有天然气巨擘Gazprom 和其它主要银行实施制裁。Gazprom是Gazprombank的发起人和少数股东。