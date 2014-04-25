《全球汇市一周综述》乌克兰情势拖累美元，聚焦下周美联储会议

整理 王翔琼

路透北京4月25日 - 春满4月，谷雨刚过，汇事未了。市场自复活节假期苏醒。

先观欧元。欧洲央行总裁德拉吉本周再开金口，表示如果中期通胀前景恶化，央行可能启动全面的资产购买计划。他还表示，“在我们对物价稳定性前景的评估中，汇率的重要性越来越高。”

这些评论是目前为止德拉吉发出的最清晰暗示，即若通胀前景进一步恶化，欧洲央行则准备实施全面量化宽松政策--印钞购买资产。 德拉吉发表央行后，欧元应声下挫，触及低点1.3791。而由于目前美元承压，欧元兑美元持稳在1.3833。

下周德拉吉、央行副总裁冈斯坦西欧、执委科尔和普雷特还将陆续讲话，政策基调将为欧元后市提供指引。

再探美元。美国财报季迎来高峰之际，美元走势仍受乌克兰情势和经济数据牵引。美国3月耐久财订单增幅超预期，且一项衡量企业资本支出计划的指标大增，巩固了美国第二季成长加速的观点。

“随着工业周期动能增加，初步迹象显示薪资压力上升，且就业市场可能进一步改善，加之美国利率下降，这些因素不大可能继续推动美元走疲，”巴克莱资本国际策略师在给客户的报告中称。

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**避险情绪**

乌克兰军队周四在接近乌东部分离主义者军事据点时打死至多五名亲俄非法武装人员。同时，俄罗斯在国境线附近举行军事演习，加深了对俄军入侵的忧虑。

对西方与俄罗斯间冲突加剧的担忧盖过了美国经济形势改善的影响，导致美元承压，美元兑日圆周五持稳于一周低点附近，难以获得上行动能。

“虽然汇市的价格变动迄今仍有限，但乌克兰紧张局势升级可能令市场避险，”法国兴业银行外汇部主管Kyosuke Suzuki称。

下周美联储召开政策会议，备受关注的非农就业报告将出炉，乌克兰也将在下月举行总统选举，投资者可从中寻获交投指引。

**新西兰元劲扬**

新西兰元沐浴春风，表现格外夺目。早前新西兰央行将指标利率上调25个基点至3.00%，一如市场预期，且表示随着经济强劲增长，将进一步升息以控制通胀压力。

央行言辞强硬，激励新西兰元全面劲扬，新西兰元贸易加权指数一度升至80.34，为逾一周最高位。新西兰元兑澳元亦创下两周高位，报约1.0765新西兰元。

路透调查显示，新西兰央行今年料再升息75个基点，但明年可能转趋审慎。受访的17位分析师有16人预期央行在6月12日会议上将再升息25个基点至3.25%。

“要新西兰央行在6月暂停升息脚步，需要有能够实质改变央行通胀前景的事件，”ASB Bank首席经济分析师Nick Tuffley称。“我们持续预期新西兰央行在下次升息后将暂停一段较长的时间，到12月，以评估前几次升息带来的影响。”

下周适逢劳动节假期，数个市场将休市。值得关注的数据事件还包括日本央行政策会议、美国第一季GDP初值、中国官方制造业PMI、欧元区通胀率和制造业PMI、日本工业生产等。(完)