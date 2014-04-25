中国金融：金融创新提高资源配置效率，但易带来新风险--银监会

路透北京4月25日 - 中国银监会副主席王兆星称，金融创新是提高资源配置效率、实现价格发现功能、满足金融消费者需求和金融机构发展转型的现实需要，但是也容易带来新的金融风险，要处理好支持金融创新与维护金融安全的关系。

银监会网站上的新闻稿援引王兆星表示，监管者必须把握好金融创新与防控风险的平衡，做到鼓励与规范并举，培育与防险并重。

“金融市场化改革与加强金融监管需要携手同行，稳步推进金融市场化改革，同时强化监管治理，为市场化改革保驾护航。”他说。

此前，银监会新闻发布会指出，当前个别不法分子借助互联网金融概念的兴起，利用一些新兴领域法律界定的模糊和监管真空，大肆在网络上从事非法集资活动。

王兆星称，让市场在资源配置中发挥决定性作用，是促进金融资源高效配置的必要途径。但是应进一步强化市场纪律，完善金融机构市场退出机制，避免市场恶性竞争和风险积累。

他指出，金融监管应当构建宏观审慎和微观审慎相结合的政策框架。进一步提升对单家银行机构的风险监管能力，改进监管工具方法，强化监管执行力和行为纠偏。同时提高对系统性风险的识别、监测、应对能力，不断增强监管的前瞻性。

针对金融消费，他强调，金融消费者保护应当遵循“买者自负，卖者有责”的原则，避免引致金融机构道德风险。

对于当前的经济金融形势，王兆星认为，各国经济发展复苏不平衡，发达国家宽松刺激政策退出，新兴市场经济国家货币贬值、资本外流和金融市场波动，影子银行及监管套利，金融风险跨国家、跨地区、跨系统、跨市场传染，以及高资本和流动性监管标准等，都带来了挑战。

针对中国，王兆星表示，中国经济发展正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期，产能过剩等深层次矛盾凸显；同时，利率市场化等金融改革处于关键阶段，将对银行业经营模式和盈利能力造成直接冲击，并对经济社会造成多方面的影响。