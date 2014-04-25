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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 16:24 BJT

香港股市：恒指收低1.5%，中国经济疑虑盖过个股乐观业绩

路透北京4月25日 - 香港股市周五收低，因市场忧虑中国经济状况及银行业体质，这些疑虑盖过几家恒生国企个股的乐观业绩影响。

恒生指数 收低1.5%，恒生国企指数 下跌1.4%。

恒指本周累计下跌2.4%，是3月14日当周以来最大单周跌幅。指数年内迄今下跌4.1%。

中国银行 跌1.5%，尽管第一季净利超过预期。因投资者仍对整体银行业的体质有疑虑。

安徽海螺水泥 跌4.1%，尽管该公司周四公布今年首季的净利按年大增154.5%。(完)
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