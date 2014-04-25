全球金市：现货金徘徊在两个半月低点上方，珠宝商等待金价进一步走低

乌克兰军队周四在接近乌东部分离主义者军事据点时打死至多五名亲俄武装人员。同时，俄罗斯在国境线附近举行军事演习，加深了对俄军入侵的忧虑。
美国国务卿克里周四暗示，美国距离加大制裁俄罗斯的时间更近了，称留给俄罗斯在乌克兰问题上改弦更张的时间已经不多。
美国期金 持稳在每盎司1,291.30美元。
香港金条较伦敦现货金升水报每盎司0.80-1美元，新加坡较伦敦现货金升水则为每盎司1-1.20美元，两者均大致持平于一周前的水准。
三名消息人士称，全球最大的期货交易所--芝加哥商业交易所(CME) 计划在亚洲推出实货交割的黄金期货合约，瞄准这个全球黄金消费最大的地区正在增加的对冲和投资需求。
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价格 变动 涨跌% 今年以来变动% 成交量
现货金 1291.40 -1.84 -0.14 7.18
现货银 19.53 -0.07 -0.36 0.62
现货铂金 1406.20 0.05 +0.00 2.83
现货钯金 799.75 1.25 +0.16 12.17
COMEX期金 1291.30 0.70 +0.05 7.45 14394
COMEX期银 19.57 -0.12 +0.00 1.01 8582
汇率
欧元/美元 1.3830
美元指数 102.30
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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(编译 高琦/李婷仪 审校 张明钧/张涛)