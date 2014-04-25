版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 15:52 BJT

路透调查：印度本财年经济增长前景黯淡，人民党推行改革能力存疑

“如果政府再度因联合执政出现歧见，而无法落实良好政策，这将是最大的风险。这种情况从2010年以来就常出现。”渣打银行高级分析师Anubhuti Sahay说。

印度央行最近把焦点转向零售物价通胀，希望在2016年1月之前，把该项通胀率从当前的8.31%降至6%。

但路透调查显示，分析师认为届时通胀率仅会压低到7.5%。分析师并预估，央行料把指标回购利率维持一年不动，2015年下半年才会小幅降息。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐