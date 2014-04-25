路透调查：中国二季度经济增速料放缓至7.3%，三季度可能降准50基点

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
* 二季度增速料进一步放缓至7.3%
* 今明两年GDP增速料分别为7.3%和7.2%
* 今明两年通胀率料为2.6%和3%
* 年内基准利率料持稳不变
* 三季度可能降准50基点
* 路透调查详情：
路透北京4月25日 - 中国一季度经济增速略超预期但下行压力沉重，金融机构纷纷下调中国经济增长预估。路透最新季度调查结果显示，中国今年二季度增速预计进一步放缓至7.3%，全年增速料亦为7.3%。
政府已经出台一系列微刺激举措，有望稳住经济下行趋势，但很难奢望已处于减速换挡期的中国经济能就此被高高托起。分析师预计明年中国经济增速将进一步放缓至7.2%。
而在1月进行的上次路透季度调查中，分析师原本预估今明两年中国经济成长率分别为7.4%和7.2%，预计今年二季度增速为7.6%。
路透访问分析师预估中值并显示，今明两年通胀率料分别为2.6%和3%，通胀温和将为货币政策提供回旋空间，预计年内余下时间央行将维持基准利率不变，但存款准备金率三季度可能调降50基点至19.5%。
“本轮政策微调的效果有限，并且领导层更加关注改革的进度和就业形势的变化，”招商证券宏观研究团队指出，“改革元年经济低位开局，一季度不尽人意的经济数据显示改革占据了宏观经济政策上风。”
该券商下调中国全年经济增长预期至7.3%，对年内余下三个季度增速预估分别为7.5%、7.2%和7.3%。
尽管中国高层官员一再强调今年经济增速目标“7.5%左右”，意味着在7.5%之上或下面一点儿的增速都可以接受，但一季度工业、出口和投资都差强人意，意味着经济下行压力愈发沉重。
政策面预调微调已经启动：从4月初国务院常务会议宣布扩大对小微企业所得税优惠，加快棚改和中西部铁路建设，到近期推出金融服务“三农”发展措施，并定向下调县域农商行和农合行的存款准备金率，再到昨日国务院首批推出80个释放项目面向社会公开招标，都是当局为了稳住经济采取的一系列弱刺激举措。
摩根大通中国首席经济学家朱海斌预计，未来会有更多温和的稳增长措施出台，包括增加铁路建设支出、增加环境保护和清洁能源领域支出；同时政府将加速推进结构化改革，释放潜在国内需求，包括民间投资。
“预计中国央行将维持中立的货币/信贷政策，但会做出部分微调以支持经济增长，”他说，如何提高信贷配置效率是货币政策操作过程中面临的一项主要挑战。
他预计未来GDP增速有望温和改善，今年全年增速为7.2%，余下三个季度同比增速分别为7.3%、7.0%和7.0%。
“改革是解决中国经济内部沉疴的一剂良药...增长与改革的对立统一将贯穿于全面深化改革时期的中国经济，我们且行且观察，”招商证券称。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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