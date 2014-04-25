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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 15:57 BJT

欧洲金融：俄罗斯CDS升至六周高位，此前信贷评级遭下调

路透伦敦4月25日 - 周五俄罗斯债务保险成本升至六周高位，且其美元债券收益率与美国公债收益率之差走阔。此前标普将俄罗斯信贷评级下调一个级距。

标普将俄罗斯长期主权信贷评级下调至BBB-，仅比垃圾级高一个级距。

市场数据显示，俄罗斯五年信用违约互换(CDS)报272个基点，日内上涨8个基点，为3月中以来最高。2014年开年以来，受俄罗斯与乌克兰和西方紧张形势，以及西方国家进行经济制裁前景的影响，俄罗斯CDS已经上涨超过100个基点。(完)
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