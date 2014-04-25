中港股业绩：中国神华首季净利同比下降8%，受累于煤价下滑

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透香港4月25日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源 周五公布，今年首季净利按年下跌8%，主要受累于煤价下滑。
神华于交易所的公告显示，按国际会计准则，2014年1-3月净利为110.79亿元人民币，去年同期经重述净利则为120.72亿元；每股盈利0.557元。
期内经营收入609.29亿元，按年下降0.1%。国内煤炭平均售价按年下降10.4%，自产煤单位生产成本上升4.5%。
业绩公布前，神华H股收跌1.86%，报21.05港元；A股亦跌0.35%，报14.06元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0