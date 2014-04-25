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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 17:06 BJT

中港股业绩：中国神华首季净利同比下降8%，受累于煤价下滑

路透香港4月25日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源 周五公布，今年首季净利按年下跌8%，主要受累于煤价下滑。

神华于交易所的公告显示，按国际会计准则，2014年1-3月净利为110.79亿元人民币，去年同期经重述净利则为120.72亿元；每股盈利0.557元。

期内经营收入609.29亿元，按年下降0.1%。国内煤炭平均售价按年下降10.4%，自产煤单位生产成本上升4.5%。

业绩公布前，神华H股收跌1.86%，报21.05港元；A股亦跌0.35%，报14.06元。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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