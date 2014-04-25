欧洲金融：瑞士央行总裁称，对瑞郎汇率设限仍是主要货币政策工具

路透苏黎世4月25日 - 瑞士央行总裁乔丹称，在汇率维持强势之际，瑞士央行对于瑞郎设定上限依然是主要货币政策工具。

2011年9月瑞士央行设定瑞郎兑欧元上限在1.20，来帮助抵御经济衰退和通缩威胁。

“欧洲危机可能已经没有那么剧烈，但是问题尚未被克服。”乔丹称。这是其准备在伯尔尼(伯恩/Berne)对央行股东的发言词。