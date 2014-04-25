欧洲金融：瑞士央行总裁称，对瑞郎汇率设限仍是主要货币政策工具

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透苏黎世4月25日 - 瑞士央行总裁乔丹称，在汇率维持强势之际，瑞士央行对于瑞郎设定上限依然是主要货币政策工具。
2011年9月瑞士央行设定瑞郎兑欧元上限在1.20，来帮助抵御经济衰退和通缩威胁。
“欧洲危机可能已经没有那么剧烈，但是问题尚未被克服。”乔丹称。这是其准备在伯尔尼(伯恩/Berne)对央行股东的发言词。
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0