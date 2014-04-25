《技术分析》中国股市沪综指重返跌势

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
作者 曾祥进
路透北京4月25日 - 受新股IPO预披露冲击，中国股市沪综指 本周重返跌势。技术面显示，短期均线支撑皆告失守，2,060-2,070点间的多空拉锯战以空方失败告终，大盘量能指标则重返弱市级别，技术指标全面走弱，后市跌势已成，局部护盘难以改变大盘颓势。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/pyr78v)
受新股IPO预披露冲击，沪指周初即轻松跌破2,090点首道支撑，随后在2,060-2,070区域拉锯后周五放量突破下行，宣告此前反弹行情彻底终结。目前股指已跌破短期所有均线，技术上形成新一轮下跌趋势，盘口显示，护盘力量已有心无力，尽管在下月IPO正式重启前料还有动作，但难以改变大盘跌势。
技术指标方面，随机指标(KDJ)、 相对强弱指标（RSI）、指数平滑异同移动平均线（MACD）均明确向下运行，布林通道（BULL）中轨亦被跌破，目前下轨位于2,010点处，将牵引股指向其靠拢，大盘面临新一轮2,000点保卫战。
从量能指标看，近两周以来沪股日成交金额多数位于五日均额线之下，绝对值最低至650亿元左右，已重返弱市级别，若量能继续呈现萎缩之势，下跌动量将会继续释放。
年初以来护盘力量死守2,000点长达3月有余，在历史走势上亦少见，不过这种为IPO重启铺路的行政化托市手段极大违背和扭曲了大盘内在运行规律，势必遭致未来市场的报复。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/qyr78v)
沪综指本周创三个半月最大单周跌幅，周收盘跌破5、10、20周均线，后市再度指向2,000点，料该位置附近多空双方还有较量，而随着新股IPO正式重启，市场供求失衡的冲击会继续体现在盘面，导致卖压持续上升，从中长期看，大盘考验去年低点1,849点亦符合其技术面内在要求。
2,100点附近的中长期下跌通道上轨在本轮行情中继续发挥压制作用，技术面看，在未来一段时期内若不经历一次向该通道下轨处的大跌冲击，中长期来看沪市很难出现转势或有力度的上涨行情，不破而不立。（完） (审校 林高丽)
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