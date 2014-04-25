中国票据市场：资金平稳本周转贴利率低位震荡，料继续走低空间不大

路透上海4月25日 - 中国票据市场转贴利率本周低位震荡。市场人士表示，虽然本周在财政缴税及月末、节假日等因素的综合影响下，资金供给边际收紧，但实际流动性整体宽松格局不改，且不少机构收票填补信贷规模，限制了转帖利率走高动能。

市场人士并指出，持续低位的资金成本，令票据收益亦相对有限，转帖利率继续走低可能也不大；而短期内若资金面波动不大的话，震荡行情还将延续。

“感觉需求比较平衡吧，现在资金成本比较低，票据收益也不高，不过感觉收票的机构比出票的机构多一点，六个月左右的买断利率在5.1%-5.15%附近。”华北一银行交易员称。

他谈到，当前受整个宏观经济走势影响，企业的融资需求偏低，很多银行信贷放不出去，不少机构都收了票源，来补充信贷规模；未来还是要看资金面，若收紧转帖利率就会继续走升。

银行间市场周五主要质押式回购加权利率 持稳。交易员表示，企业缴税影响因素正在逐步消退，但月末因素与即将到来的五一小长假叠加对资金干扰仍存，今日场内流动性供给稍显紧势，但整体仍相对较充裕。

上述交易员并认为，央行县域定向降准短期内对这部分机构的流动性有帮助，但是从当前成交来看，农商行等机构是不是收票意向有所增强，还需要数据的进一步佐证。

中国人民银行此前宣布，从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.2964/5.2017 5.4905/5.3763 5.9110/5.7524

上周五 5.4429/5.3498 5.6123/5.5263 6.0520/5.9280

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变动 -14.65bp/-14.81bp -12.18bp/-15.00bp -14.10bp/-17.56bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.1681%，上周五为5.3253%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。