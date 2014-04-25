香港经济：3月访港旅客增速加快，内地旅客升幅近27%

路透香港4月25日 - 香港旅游发展局最新数字显示，今年3月访港旅客增幅比上一个月明显加快，整体旅客人次按年增长18.1%，占访港旅客总量75%的中国内地旅客增幅更达26.7%，当中近六成内地旅客属不过夜旅客。
月内来自短途市场（不包括中国）的旅客几无增长，而长途市场旅客按年更减少5.5%；但来自新市场包括印度、海湾合作地区国家、俄罗斯、荷兰及越南的旅客则温和增长2.4%。
旅发局指出，3月份访港旅客人次合计达到482.52万，按年升18.1%，1-3月首季累计为1,470万，按年升15.3%。其中中国内地旅客人次于3月份达360.1万，按年升26.7%，首季累积为1,141万，按年增加20.1%。
不过夜旅客于3月份占整体约53%，约257.5万人次，按年升22.1%。其中内地旅客占215万，增幅达29.6%。
自中国政府开放内地居民来港自由行后，带动近年访港旅客持续增长，但同时亦因旅客增长较快，令到社会关注本港的接待能力例如旅游景点、酒店供应、以至公共交通承受能力等能否跟得上，也令近年逐渐增加的中港矛盾加深。
旅发局此前预测今年整体访港旅客人数将达5,896万，较去年上升8.6%；内地旅客占76.5%，达4,513万，按年上升一成，其中过夜及不过夜旅客，分别升6%及14.2%。预计2017年访港旅客更将超过7,000万，2023年达到1亿人次。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)