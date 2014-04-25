《路透晚报》--4月25日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：小幅收涨，通胀数据帮助维持宽松政策预期
日经指数周五小涨，因通胀数据略低于预期，帮助巩固了有关日本央行进一步放宽货币政策的期望。亚洲其它股市，特别是中国股市走势疲弱，令日经指数涨幅受限。并且投资者也在周末到来前削减仓位。日经指数收高0.2%，报14,429.26点。该指数本周下跌0.6%，年内迄今的跌幅为11.4%。东证股价指数上涨0.4%，收报1,169.99点。
--中国股市：沪综指收跌1%至近一个月新低，扩容担忧笼罩
分析师表示，扩容担忧日渐沉重，近期成交持续处于低位，显示投资者对后市偏谨慎。沪综指收盘报2,036.519点，跌20.514点。上证A股今日成交额740亿元人民币，上日为643亿元。沪深300指数收报2,167.826点，跌1.03%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,169点，跌0.7%，成交725,017手。
--香港股市：恒指收低1.5%，中国经济疑虑盖过个股乐观业绩
恒生指数收低1.5%，恒生国企指数下跌1.4%。恒指本周累计下跌2.4%，是3月14日当周以来最大单周跌幅。指数年内迄今下跌4.1%。
--汇市：美元兑日圆在一周低点附近，乌克兰局势压制上行走势
美元兑日圆持稳于一周低点附近，难以获得上行动能，因乌克兰紧张情势升级，削弱了围绕美国经济增长的乐观情绪。美元兑日圆最新报102.25，离周四触及的一周低点102.085日圆不远。日圆对日本CPI数据反应有限。英国零售销售数据强于预期，英镑兑美元升至日高1.6834，数据公布前报1.68。
--欧元债市：意大利公债收益率下滑，此前惠誉上调该国评级展望
意大利10年期公债收益率下降1个基点至3.11%，仅比上周触及的记录低位3.07%略高一些。西班牙公债收益率周五近持平，市场静待惠誉预定周五宣布对该国评等的评估。惠誉把意大利的主权信贷评级展望由“负面”上调至“稳定”
--国际油市：布兰特原油跌破110美元，仍接近七周高点
产油大国俄罗斯与西方之间的关系因乌克兰危机变得更加紧张，令人越发担忧原油供应受到影响。但油价面临一些压力，因美国政府报告称，全球能源出产国不进行重大投资就能够快速投产的石油产量小幅增加。0840GMT，布兰特原油跌0.41美元至每桶109.92美元。布兰特原油料连续第三周上涨。美国原油跌0.68美元至101.26美元。
--金属期市：伦铜小跌，周线有望创一个月来最佳
伦敦期铜一度跳涨至七周高位，受益于主要消费国--中国需求坚挺。但乌克兰紧张局势升级限制铜价进一步上涨。0848GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.27%，报每吨6,734美元。伦敦期镍跌0.28%至每吨18,298美元。
--全球金市：现货金变动不大，珠宝商等待更低价
黄金守在逾两个月最低水准上方，珠宝商的买盘清淡，他们在等待金价的进一步下落。不过，克里米亚半岛的紧张局势料提振黄金的避险魅力。投资者目前等待美联储下周会议结果，以获得交易线索。0850GMT，现货金报每盎司1,293.45美元，周四触及两个半月低点1,268.24。 (完)
(整理 张涛；审校 白云)