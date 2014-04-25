新加坡数据：3月工业产出强劲，第一季GDP可能上修

路透新加坡4月25日 - 新加坡周五公布数据显示，3月工业生产意外强劲，增幅较市场预期高出一倍，第一季经济成长幅度预料将向上修正。

3月工业产出较上年同期成长12.1%，远超过路透调查预估中值的成长6.3%。

经季节调整后产出较前月成长6.1%，也远高于市场平均预估的成长1.5%。

制造业产出成长幅度较政府上周公布的国内生产总值(GDP)初估值当中预示的数字来得高，1-3月的GDP上修的可能性大增。

工业生产强劲成长之所以令人如此讶异，是因为之前公布的3月国内非油品出口降幅大于预期，因对美国及欧洲出或减少。

“该数据相当强劲，显然成长非常全面，重要的是我们看到非常热络的连续成长，”新加坡澳新银行(澳盛/ANZ)分析师Daniel Wilson表示。

他补充道，“我们的模型显示GDP将会上修。”

Wilson称，第一季GDP经季节调整后的成长幅度可能上修至较上季成长3.5-4.0%左右，较上年同期成长率将超过6%。

政府先前公布的1-3月GDP初估值显示，新加坡第一季经季节调整的季度环比年率放缓至0.1%。

与上年同期相较第一季经济为成长5.1%，第四季则为成长5.5%。

新加坡大华银行在一份研究报告显示，第一季经济将修正为较上年同期成长5.8%，季度环比年率是2.6%。

大华银行分析师Francis Tan指出，3月制造业产出跳升，意味着GDP中制造业部门在1-3月当季较上年同期扩张了约10%，高于GDP初估值中所显示的成长8%。(完) (编译 张明钧; 审校 田建华)