台湾债市：10年债殖利率创近九个月低位，台股重挫提振追价意愿

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 台股重挫提振追价意愿 * 主流券殖利率皆创波段新低 * 下周台债料区间偏多整理 路透台北4月25日 - 台湾指标10年公债103/6R 周五发行前交易殖利率收 创同年期公债 近九个月收盘低位。交易员认为，受累于核四争议扩大，今日台 股盘中一度重挫2%，略有提振多方追价意愿及吸引空方进场回补，带动台债区间偏多整理。 今日五年期公债 殖利率收在日低1.0320%，创同年券逾九个月收盘新低，前 低为2013年7月12日的1.0202%；10年公债 殖利率亦收创同年期公债近九个月收 盘低位，前低为2013年8月5日的1.5200%。 展望下周，他们并指出，最大变数在于美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于29-30日召 开利率会议，目前市场多数预期下周美联储仍将维持既定量化宽松(QE)退场的基调，利率决 议不会出乎意料之外，只不过市场较为关注美国经济复苏力道是否如预期强劲。 “FOMC缩减QE步伐不会有所调整，不会有出乎意外的结果。”一位大型证券交易员说。 上述交易员指出，在第一季气候欠佳因素排除后，最近美国经济数据表现强劲，美联储 褐皮书也都正向看待经济前景，市场不仅关注美联储对复苏情势的看法，并关注下周五美国 非农就业数据出炉，下周美债走势料在既有区间整理，静待不确定变数一一厘清。 银行交易员也表示，目前银行及寿险间资金情势偏滥，令长券端得标利率越来越低，市 场担忧终端买盘为去化资金转而抢标10年增额券103/6R，令该券殖利率自本周发行前交易展 开以来频探低位，一反先前市场预期发行前交易较有利空方操作。 台湾股市 周五收盘放量重挫1.92%至一个月低位，收报8,774.12点，前次收盘低 位为3月26日的8,737.27点；成交值 放大到1,340.47亿台币。 证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超70.92亿台币，自3月21日以来至今已是连 续第25个交易日买超，共计买超1,331.48亿台币。 交易员预估，下周五年期公债103/4的交投区间暂估在1.04-1.07%；10年期公债103/6主 交投暂估1.52-1.56%、10年期公债103/6R发行前交易交投暂看在1.53-1.57%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -2.60 1.0320 *1.0320-1.0520 97.5 10 103/6 -2.60 1.5230 *1.5220-1.5365 20.5 10 103/6R -2.50 1.5300 *1.5300-1.5500 54.5 *注：该券发行前交易以来盘中低位 证券交易员认为，短线台债主要反应资金行情的利基，而台湾核四争议引发台股恐慌性 卖压，使得原先却步的台债多方追价买盘转趋积极，引领主流券殖利率区间低位略往下移， 料下周台债主流券殖利率有望维持区间盘跌走势。 “美债仍续处既有区间盘整，尚未提供台债进一步指引。”另一位券商交易员称。 美国长期公债收益率周四连跌第三日，因乌克兰和俄罗斯之间的紧张局势重燃，令收益 率回吐稍早因强劲经济数据带动的升幅。指标10年期公债价格 跌1/32，收益率 报2.68%，周三尾盘报2.70%。 此外，近期重量级公司债标售密集，包括周四鸿海标售三至10年不等公司债，总金额12 0亿台币；周五台塑 亦将标售10及12年公司债共计60亿台币；下周一(28日)则为台 电标售三至10年不等公司债，预计发行金额120亿台币。市场关注下周公司债标售结果出炉 。 下周全球重要经济事件与数据包括： 4/28(一)：美国3月成屋待完成销售、美国4月达拉斯联邦储备银行制造业指数；欧洲央 行总裁德拉吉在德国政府联盟党派的联合记者会上讲话、副总裁冈斯坦西欧、执委科尔和普 雷特也将发表讲话及韩国央行总裁李柱烈发表演说； 4/29(二)：美国2月标普/Case-Shiller房价指数、美国2月标普/Case-Shiller房价指数 美国4月消费者信心指数、日本4月制造业PMI；美国独立社区银行家协会2014年华盛顿政策 峰会(至5月2日)；美联储主席叶伦将在会议第三日讲话、韩国央行将公布4月政策会议记录 ； 4/30(三)：台湾公布第一季经济成长率(概估值)、美国4月ADP就业报告、美国第一季实 质GDP环比年率初值；美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议、日本央行货币政策 会议、欧元区4月通胀率初值； 5/1(四)：台湾金融市场休市一天、中国4月官方制造业PMI、美国3月实质个人支出、一 周初请失业金人数、美国4月Markit制造业PMI终值、美国3月建筑支出及4月ISM制造业指数 。 5/2(四)：美国4月非农就业岗位、美国3月工厂订单、欧元区4月Markit制造业PMI、欧 元区3月失业率。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5230 5 103/4 1.0320 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有