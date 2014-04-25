台湾债市：10年债殖利率创近九个月低位，台股重挫提振追价意愿

* 台股重挫提振追价意愿 * 主流券殖利率皆创波段新低 * 下周台债料区间偏多整理 路透台北4月25日 - 台湾指标10年公债103/6R 周五发行前交易殖利率收 创同年期公债 近九个月收盘低位。交易员认为，受累于核四争议扩大，今日台 股盘中一度重挫2%，略有提振多方追价意愿及吸引空方进场回补，带动台债区间偏多整理。 今日五年期公债 殖利率收在日低1.0320%，创同年券逾九个月收盘新低，前 低为2013年7月12日的1.0202%；10年公债 殖利率亦收创同年期公债近九个月收 盘低位，前低为2013年8月5日的1.5200%。 展望下周，他们并指出，最大变数在于美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于29-30日召 开利率会议，目前市场多数预期下周美联储仍将维持既定量化宽松(QE)退场的基调，利率决 议不会出乎意料之外，只不过市场较为关注美国经济复苏力道是否如预期强劲。 “FOMC缩减QE步伐不会有所调整，不会有出乎意外的结果。”一位大型证券交易员说。 上述交易员指出，在第一季气候欠佳因素排除后，最近美国经济数据表现强劲，美联储 褐皮书也都正向看待经济前景，市场不仅关注美联储对复苏情势的看法，并关注下周五美国 非农就业数据出炉，下周美债走势料在既有区间整理，静待不确定变数一一厘清。 银行交易员也表示，目前银行及寿险间资金情势偏滥，令长券端得标利率越来越低，市 场担忧终端买盘为去化资金转而抢标10年增额券103/6R，令该券殖利率自本周发行前交易展 开以来频探低位，一反先前市场预期发行前交易较有利空方操作。 台湾股市 周五收盘放量重挫1.92%至一个月低位，收报8,774.12点，前次收盘低 位为3月26日的8,737.27点；成交值 放大到1,340.47亿台币。 证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超70.92亿台币，自3月21日以来至今已是连 续第25个交易日买超，共计买超1,331.48亿台币。 交易员预估，下周五年期公债103/4的交投区间暂估在1.04-1.07%；10年期公债103/6主 交投暂估1.52-1.56%、10年期公债103/6R发行前交易交投暂看在1.53-1.57%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -2.60 1.0320 *1.0320-1.0520 97.5 10 103/6 -2.60 1.5230 *1.5220-1.5365 20.5 10 103/6R -2.50 1.5300 *1.5300-1.5500 54.5 *注：该券发行前交易以来盘中低位 证券交易员认为，短线台债主要反应资金行情的利基，而台湾核四争议引发台股恐慌性 卖压，使得原先却步的台债多方追价买盘转趋积极，引领主流券殖利率区间低位略往下移， 料下周台债主流券殖利率有望维持区间盘跌走势。 “美债仍续处既有区间盘整，尚未提供台债进一步指引。”另一位券商交易员称。 美国长期公债收益率周四连跌第三日，因乌克兰和俄罗斯之间的紧张局势重燃，令收益 率回吐稍早因强劲经济数据带动的升幅。指标10年期公债价格 跌1/32，收益率 报2.68%，周三尾盘报2.70%。 此外，近期重量级公司债标售密集，包括周四鸿海标售三至10年不等公司债，总金额12 0亿台币；周五台塑 亦将标售10及12年公司债共计60亿台币；下周一(28日)则为台 电标售三至10年不等公司债，预计发行金额120亿台币。市场关注下周公司债标售结果出炉 。 下周全球重要经济事件与数据包括： 4/28(一)：美国3月成屋待完成销售、美国4月达拉斯联邦储备银行制造业指数；欧洲央 行总裁德拉吉在德国政府联盟党派的联合记者会上讲话、副总裁冈斯坦西欧、执委科尔和普 雷特也将发表讲话及韩国央行总裁李柱烈发表演说； 4/29(二)：美国2月标普/Case-Shiller房价指数、美国2月标普/Case-Shiller房价指数 美国4月消费者信心指数、日本4月制造业PMI；美国独立社区银行家协会2014年华盛顿政策 峰会(至5月2日)；美联储主席叶伦将在会议第三日讲话、韩国央行将公布4月政策会议记录 ； 4/30(三)：台湾公布第一季经济成长率(概估值)、美国4月ADP就业报告、美国第一季实 质GDP环比年率初值；美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议、日本央行货币政策 会议、欧元区4月通胀率初值； 5/1(四)：台湾金融市场休市一天、中国4月官方制造业PMI、美国3月实质个人支出、一 周初请失业金人数、美国4月Markit制造业PMI终值、美国3月建筑支出及4月ISM制造业指数 。 5/2(四)：美国4月非农就业岗位、美国3月工厂订单、欧元区4月Markit制造业PMI、欧 元区3月失业率。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5230 5 103/4 1.0320 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)