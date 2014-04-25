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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 17:26 BJT

欧洲金融：俄罗斯和乌克兰CDS飙升，此前俄评级遭调降

2014年开年以来，受俄罗斯与乌克兰和西方紧张形势，以及西方国家进行经济制裁前景的影响，俄罗斯CDS已经上涨超过100个基点。

据Markit，俄罗斯五年期信用违约互换(CDS)延续稍早涨势，升至2012年6月以来最高报278个基点，较周四收盘上涨14个基点。

乌克兰五年期CDS升7个基点至五周高位1,152个基点。(完)
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