欧洲金融：俄罗斯和乌克兰CDS飙升，此前俄评级遭调降

2014年开年以来，受俄罗斯与乌克兰和西方紧张形势，以及西方国家进行经济制裁前景的影响，俄罗斯CDS已经上涨超过100个基点。

据Markit，俄罗斯五年期信用违约互换(CDS)延续稍早涨势，升至2012年6月以来最高报278个基点，较周四收盘上涨14个基点。