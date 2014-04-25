欧洲金融：俄罗斯和乌克兰CDS飙升，此前俄评级遭调降

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
2014年开年以来，受俄罗斯与乌克兰和西方紧张形势，以及西方国家进行经济制裁前景的影响，俄罗斯CDS已经上涨超过100个基点。
据Markit，俄罗斯五年期信用违约互换(CDS)延续稍早涨势，升至2012年6月以来最高报278个基点，较周四收盘上涨14个基点。
乌克兰五年期CDS升7个基点至五周高位1,152个基点。(完)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0