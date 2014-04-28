台湾经济指标预测--4月28日至5月20日

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *4月28日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/30 0830 经济成长率 第一季 -- 2.95%(统计值) (概估) *5月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1610 外汇存底 4月底 -- 4,191.99亿美元 5/6 0830 消费者物价指 4月 -- +1.61% 数(CPI) 5/7 1600 出口 4月 -- +2.0% *5月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差171.4亿美元 5/20 1600 外销订单 4月 -- +5.90% 5/22 0830 季调失业率 4月 -- 4.06% 5/23 1600 工业生产 4月 -- +3.05% *5月26日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *5/26 1610 M2年增率 4月 -- +5.89% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第二季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。