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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 17:47 BJT

路透基点：工银租赁的3亿美元三年期贷款吸引六家银行参与--TRLPC

路透香港4月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，工银租赁为旗下ICBCIL Finance筹措3亿美元三年期可转让定期贷款，吸引到六家银行参与。

在这六家银行中，大新银行与中国工商银行澳门分行充当牵头行，各承贷5,000万美元。First Gulf Bank Singapore与台北富邦银行亦是牵头行，各承贷3,000万美元。

中国农业银行新加坡分行与中国信托商业银行担任安排行，各承贷1,000万美元与700万美元。

澳新银行(ANZ)和汇丰控股(HSBC)为牵头行兼簿记行，各承贷6,150万美元。

如先前报导，工银租赁为该案提供担保。

此项子弹式贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码210个基点。

承贷3,000万美元或以上的银行获得45个基点的承诺费，综合收益为225个基点，并获得牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行获得35个基点的承诺费，综合收益222个基点，并获得主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行获得24个基点的承诺费，综合收益为218个基点，并获得安排行头衔。

借款方和担保方都是中国工商银行全资控股子公司。穆迪和标普对工银租赁的评等分别为"A3"和"A-" 。工银租赁定位于大型、专业化的飞机、船舶和设备租赁公司。(完) (编译 张涛；审校 高琦)
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