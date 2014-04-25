俄罗斯央行：意外上调指标贷款利率50个基点至7.5%，以控制通胀

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透莫斯科4月25日 - 俄罗斯央行在周五的例行会议上，意外上调指标贷款利率，将一周期回购利率调高50个基点，从7%上调至7.5%。
该央行表示，决定升息是因为卢布贬值对通胀造成的影响大于预估，本次升息可能到2014年底前将通胀率降至6%。央行亦表示，未来数月没有降息计划。(完)
(编译 艾茂林; 审校 田建华)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0