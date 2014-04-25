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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 17:50 BJT

俄罗斯央行：意外上调指标贷款利率50个基点至7.5%，以控制通胀

路透莫斯科4月25日 - 俄罗斯央行在周五的例行会议上，意外上调指标贷款利率，将一周期回购利率调高50个基点，从7%上调至7.5%。

该央行表示，决定升息是因为卢布贬值对通胀造成的影响大于预估，本次升息可能到2014年底前将通胀率降至6%。央行亦表示，未来数月没有降息计划。(完)

(编译 艾茂林; 审校 田建华)
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