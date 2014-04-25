中国债市：利率互换下跌，三月Shibor利率意外下探印证短期资金乐观预期

路透北京4月25日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，三个月shibor利率基准) 周五明显下探，因基准资金利率下探，印证了机构对短期流动性的乐观预期，进而带动七天回购定盘利率基准的IRS亦有同步下行。

“IRS下不少，(3M)shibor fixing下了一个点，大家迅速(把以它为基准的IRS)砸穿了，也就把repo irs带下来了，”上海一银行交易员称。

北京一大型银行交易员亦表示，三月期shibor定盘利率略下探令早先的空头预期得以实现，当前市场流动性尚可，短期预期也不错。

上述上海交易员并表示，当前机构多数预期资金利率后期或仍有下行空间，空头市场中其选择顺势而为。

需要注意的是，人民币即期汇率贬值预期升温、购汇需求大为增加，而中资大行结汇对人民币形成明显支撑，监管层反向干预的可能性很大。市场预期这会在短期内令银行间外汇市场美元流动性变得更加充裕。

路透数据显示，三个月shibor利率基准IRS一年期报价中值最新为4.83%，较昨日收盘价跌幅不小。

今日上海银行间同业拆放利率(shibor)三个月品种 略走低，最新报5.49%，上日收报5.50%，而此前自3月中旬以来则一直保持在5.50%位置。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.5975/3.6984 3.7900/3.8775 4.0288/4.1100 4.2350/4.3250 4.2246/4.4971

上日 3.4933/3.5980 3.7410/3.8240 3.9953/4.0773 4.2030/4.2980 4.2163/4.4873

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变动 +0.1042/+0.1004 +0.0490/+0.0535 +0.0335/+0.0327 +0.0320/+0.0270 +0.0083/+0.0098

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。