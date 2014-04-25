路透基点：台湾华丰橡胶15亿台币贷款案启动--TRLPC

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透香港4月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾华丰橡胶工业股份有限公司及子公司HFR Holding Corp的15亿台币(4,950万美元)五年期贷款案启动，牵头行兼簿记行是台湾工业银行。HFR Holding Corp是英属维京群岛注册企业。
贷款包括12亿台币A部分，利率为一年期邮政储蓄利率加码75个基点；1,000万美元的B部分，利率为三个月期台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)加码130个基点。
银行承贷3亿台币或更多，可获得12.5个基点的前端费，牵头行兼簿记行头衔；承贷2-2.99亿台币，或获8个基点的前端费；承贷1-1.99亿台币，可获5个基点的前端费。
贷款有一年的宽限期，分九次每半年不等额偿还：5%(第1-3次)， 10% (第4-5次), 15% (第6-8次)和20% (第9次)。
A部分由华丰橡胶工业股份有限公司董事长担保，并通过华丰橡胶借入。B部分由华丰橡胶及其董事长担保，通过HFR Holding Corp借入。
贷款资金除了用于营运资金以外，还将用于对两笔贷款再融资：2009年签约的13亿台币五年期贷款，2012年12月签约的3.53078亿三年期贷款。
银行回复截止日期是5月16日。(完)
(编译 张涛；审校 张明钧)
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。