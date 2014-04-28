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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 17:02 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，证券业卖超5.5亿台币

路透台北4月28日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/
4 交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     10.50      9.50        +1.00
     票券业      4.50         0        +4.50
     证券业      1.00      6.50        -5.50
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