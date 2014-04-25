中港个股：中信银行推出货币基金产品，支持T+0赎回--新闻稿

路透北京4月25日 - 中信银行 即将发行“宝宝类”货币基金产品。该产品不需要主动申请赎回，便可以在全国各家银行的ATM机上直接取款或是通过POS机刷卡消费。
中信银行的新闻稿称，这款名为“薪金煲”的货币基金产品支持T+0赎回，24小时均可实时实现，单个账户单日赎回额度上限为50万元。
“客户需要使用资金时，无需发出赎回指令，中信银行的后台会自动实现货币基金的快速赎回，用以满足客户的实时取现、消费或转账等各类支付需求。”新闻稿称。
新闻稿表示，“薪金煲”将于4月28日对北京、上海、深圳、杭州、济南、郑州、成都以及广州的客户开放申购和相关服务，待5月中旬自动开通“薪金煲”功能。其他地区的客户也将于5月中旬开通“薪金煲”业务，实现网点柜面签约及网上银行签约。
新闻稿称，中信银行此次推出的“薪金煲”选择嘉实基金和信诚基金作为首批合作对象。其中，信诚基金与中信银行同属中信集团。
此前不久，兴业银行 宣布推出互联网理财产品“兴业宝”。该产品亦为T+0直销货币基金产品。
央行官员表示，余额宝等互联网货币市场基金利用互联网便捷高效的技术特性和强大的渗透能力，推动了传统金融行业的市场化。
中信银行曾选择跟阿里巴巴 和腾讯公司 合作，计划推出虚拟信用卡。
中信银行行长朱小黄在该行2013年业绩发布会上表示，有信心继续推动各类网络产品的创新，并争取监管和社会理解。 （完）
(发稿 李贺; 审校 黄凯)