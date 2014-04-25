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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 19:13 BJT

中国经济：保持宏观政策连续性稳定性，财政和货币政策坚持现有基调

路透北京4月25日 - 中国中央政治局周五举行会议称，经济发展的基本面没有改变，要保持宏观政策的连续性和稳定性，财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调。

会议称，中国经济发展外部环境仍然存在较大不确定性，经济增长下行压力依然存在，一些困难不容低估，潜在风险需要高度关注。

“要统筹处理好稳增长、促改革、调结构、为民生、防风险的关系...创造良好发展预期和透明政策环境。”会议公告称。

会议认为，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。（完） (发稿 李然; 审校 黄凯)
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