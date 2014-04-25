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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 19:34 BJT

美股业绩：福特汽车第一季净利下降39%至9.89亿美元，合每股0.24美元

路透4月25日 - 福特汽车周五公布财报称：

* 第一季净利下降39%至9.89亿美元，合每股0.24美元

* 第一季扣除一次性项目的每股盈余为0.25美元

* 第一季营收为359亿美元，上年同期为356亿美元

* 据汤森路透I/B/E/S，分析师预计福特汽车第一季每股盈余为0.31美元，营收为340.6亿美元

* 因南美货币汇价重估(主要是委内瑞拉)发生4亿美元费用

* 确认全年税前获利预估在70-80亿美元不变

* 第一季亚太业务税前获利2.91亿美元，上年同期为亏损2,800万美元

* 第一季北美业务税前获利15亿美元，上年同期为获利24美元

* 第一季北美业务获利因冬季严寒发生1亿美元费用

* 第一季欧洲业务税前亏损1.94亿美元(完)
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