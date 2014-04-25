东南亚股市：多数下滑，泰国股市受政局动荡拖累

路透河内4月25日 - 大多数东南亚股市周五下滑，政治不确定性推动泰国股市下滑，而菲律宾股市因获利了结连续第三日下跌。
泰国股市 下跌1.02%，创下六周来最大跌幅，因泰国政府将要求军队在曼谷部署更多兵力，导致市场担心政治危机或进入更为暴力的阶段。
Siam Cement 跌幅最大，股价下跌3.14%，Kasikornbank PCL
则下滑2.61%。
菲律宾股市的投资者从近期的涨势中锁定获利，将该国指标股指 在过去三个交易日内拉低1.5%。
Asiasec Equities市场策略师Manny Cruz表示，菲律宾指标股指在6,800点左右面临强劲卖压，股市上行动能已放缓。
该指数今日下跌0.69%，收报6,685.1点。
马来西亚股市 和新加坡股市 周五也双双下跌。印尼股市 逆势小幅收高0.13%。
越南股市 上涨1.5%，但交投清淡，分析师表示由于缺乏支持性消息，股指可能会很快下滑。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 419.59 -1.44 -0.34 +8.04 388.37
新加坡 3267.57 -16.36 -0.50 +3.16 3167.43
马来西亚 1860.98 -4.30 -0.23 -0.32 1866.96
泰国 1408.16 -14.51 -1.02 +8.43 1298.71
印尼 4897.64 6.56 +0.13 +14.59 4274.18
菲律宾 6685.10 -46.23 -0.69 +13.50 5889.83
越南 578.92 8.46 +1.48 +14.72 504.63
(完)
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(编译 王洋; 审校 白云)