企业并购：通用电气正洽购阿尔斯通的全球电力业务--消息

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透巴黎4月25日 - 两位知情人士周五称，美国通用电气(GE) 正在与法国阿尔斯通 谈判，以收购后者的全球电力业务，可能在未来几天宣布交易。
据知情人士，该交易尚未定价，或在未来几天公布。在阿尔斯通203亿欧元的营收中，电力业务占了近四分之三。
其中一位消息人士表示，这一收购意向发起方是阿尔斯通，其最大股东Bouygues 支持收购方案。Bouygues在阿尔斯通持股29%。
阿尔斯通拒绝置评。无法立即联系到Bouygues予以评论。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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