企业并购：通用电气正洽购阿尔斯通的全球电力业务--消息

路透巴黎4月25日 - 两位知情人士周五称，美国通用电气(GE) 正在与法国阿尔斯通 谈判，以收购后者的全球电力业务，可能在未来几天宣布交易。

据知情人士，该交易尚未定价，或在未来几天公布。在阿尔斯通203亿欧元的营收中，电力业务占了近四分之三。

其中一位消息人士表示，这一收购意向发起方是阿尔斯通，其最大股东Bouygues 支持收购方案。Bouygues在阿尔斯通持股29%。

阿尔斯通拒绝置评。无法立即联系到Bouygues予以评论。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)