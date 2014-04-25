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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 22:08 BJT

美国数据：汤森路透/密西根大学4月消费者信心指数终值为84.1

“更重要的问题或许是，消费者信心是否显示出更大的、在过去几年反复出现过的抗跌性，”调查主管Richard Curtin在声明中称。

“抗跌性依靠的是正面长期经济预期。虽然近期预期大幅改善，但对个人财务状况以及整体经济的长期预期没有那么大的改观。”

4月消费者现况指数终值升至98.7，为2007年7月以来最高，3月为95.7，亦高于分析师预估的97.2，初值为97.1。

4月消费者预期指数终值从3月70.0升至74.7，此为2013年7月以来高位，高于预期的73.7，亦高于初值73.3。(完)

(编译 朱晓军/白云; 审校 利棣儿)
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