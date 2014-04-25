金属期市：中国需求扶助期铜持稳，但乌克兰紧张局势限制升幅

* 中国国家物资储备局买入支持铜价
* 期镍在12周内上升第11周
路透伦敦4月25日 - 基本金属周五承压，因乌克兰危机不断升级，但期铜逆市微幅上升至七周高位，因中国需求呈现季节性增长。
周五乌克兰紧张局势升级，乌克兰总理指责俄罗斯想触发第三次世界大战，而俄罗斯表示乌克兰在乌东部犯下的“血腥罪行”将受到正义的审判。
乌克兰暴力冲突升级对金融市场带来广泛影响，抑压投资者对商品以至股市等一些风险资产的兴致。
伦敦金属交易所(LME) 三个月期铜在平盘上下方拉锯，收升0.18%，报每吨6,765美元。期铜在亚洲交易时段触及七周高位后，在整个欧洲交易时段间歇地下跌至平盘以下。
本周，期铜上涨1.7%，为上月底以来最大的周度升幅。
大华继显的资深金属分析师Helen Lau表示，鉴于中国需求的季节性强劲，期铜价格可能短期上涨。
“如果你问加工厂，他们的订单相当不错，”她说，期铜可能短期反弹至3月初触及的7,000美元。
交投最活跃的上海期交所7月期铜 攀升2%，收报每吨47,920元人民币，盘中触及48,020元人民币的七周高点。
Helen Lau表示，中国国家物资储备局买入，已扶助提振上海保税仓库铜较现货LME铜溢价升至95-115美元，4月初时曾低见65美元。
在全球铜价在3月大跌至数年低位后，国储局已买入至少20万吨保税仓库储存的进口铜。
一分析师表示，国储局的行动将继续支撑铜市。
LME期镍 也没有跟从基本金属的弱势，收涨0.54%，报18,450美元，周四因担忧供应收紧而上涨至逾14个月高位18,600美元。
本周，期镍升约3%，为12周内第11周攀升。
期铝 下跌1.28%，收报每吨1,853美元，本周录得0.6%的跌幅。
期锡 收跌0.42%，报每吨23,625美元。本周升1%。
期锌收 跌0.72%，报每吨2.057美元。期铅 收盘时没有成交，买盘最后报2,162美元，升0.28%。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)