国际油市：获利了结令原油下跌，目前已消化乌克兰危机

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
* 市场出现获利了结，目前未理会乌克兰危机
* 西方领袖表示将扩大对俄罗斯的制裁
* 利比亚反对派表示石油出口港仍然关闭，除非政府履行协议
路透纽约4月25日 - 原油期货周五没有理会西方强国和俄罗斯就乌克兰危机展开的一连串威胁和要求，在周末来临前，因获利了结和北美供应充足而下滑。
美国政府周三数据显示美国原油库存在纪录高位，使美国原油受压。地缘政治风险和欧洲原油供应受到干扰的担忧对美国原油市场的影响减弱。
布兰特原油和美国原油一度挫跌超过1美元。收盘时，布兰特原油收报每桶109.58美元，下跌0.75美元或0.68%。美国原油收低1.34美元或1.31%，报每桶100.60美元。
美国原油期货率先下跌超过1美元，令其较布兰特原油的价差走宽至接近关键水平9.35美元，但布兰特原油很快跟随美国原油下跌，使两者的价差收窄。
在乌克兰分离主义者控制了多个乌克兰城镇和周五扣留了一部载有国际观察员的大巴后，美国、德国和英国一致表示他们寻求扩大对俄罗斯制裁。
俄罗斯警告乌克兰，指乌克兰军队在乌东部杀死五名分离主义者的“血腥罪行”将受到正义的审判。俄也告诉德国，乌克兰军队和“武装激进民族主义者”的暴力行为必须停止。
分析师表示，美国原油期货已跌穿200日移动平均线切入位100.80美元，且在地缘政治风险没有显着上升的情况下，将可能测试100日移动平均线切入位99.12美元。
在利比亚，控制多个该国东部石油出口港的反对派周四表示，除非政府履行旨在重开油港协议中政府应承担的责任，否则反对派将不会开放Ras Lanuf和Es Sider港口。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美