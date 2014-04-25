美国股市：道琼工业指数收跌0.85%，Nasdaq指数收低1.75%

标题新闻：最大原油对冲基金之一Andurand上周出清剩余多头仓位但未作空，仍看多基本面-消息
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路透纽约4月25日 - 美国股市周五下跌，受累于非必需消费品类股的跌势，另外，亚马逊和福特汽车等指标股在公布季度业绩后回落。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌140.19点，或0.85%，报16,361.46点；标准普尔500指数 收低15.21点，或0.81%，至1,863.40点；Nasdaq指数 收跌72.777点，或1.75%，至4,075.561点。
本周，道指下跌0.3%，标准普尔500指数下滑0.1%，Nasdaq指数跌0.5%。(完)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)