美国股市：道琼工业指数收跌0.85%，Nasdaq指数收低1.75%

路透纽约4月25日 - 美国股市周五下跌，受累于非必需消费品类股的跌势，另外，亚马逊和福特汽车等指标股在公布季度业绩后回落。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌140.19点，或0.85%，报16,361.46点；标准普尔500指数 收低15.21点，或0.81%，至1,863.40点；Nasdaq指数 收跌72.777点，或1.75%，至4,075.561点。

本周，道指下跌0.3%，标准普尔500指数下滑0.1%，Nasdaq指数跌0.5%。(完)