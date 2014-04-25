纽约期市：ICE期棉连涨第二周，受纺织厂买入提振

标题新闻：最大原油对冲基金之一Andurand上周出清剩余多头仓位但未作空，仍看多基本面-消息
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路透纽约4月25日 - 棉花期货周五收盘无甚变动，但本周是第二周连涨，受助于纺织厂买入和强劲需求迹象。
交投最活跃的洲际交易所(ICE)7月期棉 周五微幅上涨0.05美分，或0.05%，结算价收报每磅93.25美分。
次月合约本周上涨约1%，且周四触及三周半高位93.52美分，此前政府出口销售报告显示，棉花价格高企没有令中国买家却步。
在本周，棉花价格从低位持续反弹，因纺织厂对之前的订单定价。
美国政府周度数据周五发布，显示在截至4月22日该周，投机者持有的多头头寸增加。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)