纽约期市：ICE期棉连涨第二周，受纺织厂买入提振

路透纽约4月25日 - 棉花期货周五收盘无甚变动，但本周是第二周连涨，受助于纺织厂买入和强劲需求迹象。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)7月期棉 周五微幅上涨0.05美分，或0.05%，结算价收报每磅93.25美分。

次月合约本周上涨约1%，且周四触及三周半高位93.52美分，此前政府出口销售报告显示，棉花价格高企没有令中国买家却步。

在本周，棉花价格从低位持续反弹，因纺织厂对之前的订单定价。

美国政府周度数据周五发布，显示在截至4月22日该周，投机者持有的多头头寸增加。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)