表格：美国3月成屋待完成销售指数较上月增长3.4%，预估为增长1.0%

《国际主要央行公开市场操作一览》--4月20日
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
路透4月28日 - 全美不动产协会(NAR)周一公布，美国3月成屋待完成销售指数较上月增长3.4%，至97.4，预估为增长1.0%。
美国3月成屋待完成销售较2013年3月下降7.9%。
3月 2月 前值 13年3月 指数 97.4 94.2 93.9 105.7
3月 2月 前值 14年3月/13年3月 变动(%) 3.4 -0.5 -0.8 -7.9 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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