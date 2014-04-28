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货币新闻 | 2014年 4月 28日 星期一 22:04 BJT

表格：美国3月成屋待完成销售指数较上月增长3.4%，预估为增长1.0%

路透4月28日 - 全美不动产协会(NAR)周一公布，美国3月成屋待完成销售指数较上月增长3.4%，至97.4，预估为增长1.0%。

美国3月成屋待完成销售较2013年3月下降7.9%。

3月 2月 前值 13年3月 指数 97.4 94.2 93.9 105.7

3月 2月 前值 14年3月/13年3月 变动(%) 3.4 -0.5 -0.8 -7.9 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 母红; 审校　利棣儿)
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