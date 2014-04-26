中股业绩：国电电力首季净利跌1.55%，主因水电板块利润总额下滑

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透北京4月26日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 周六公布一季报称，期内实现净利14.63亿元人民币，同比降1.55%；主因虽火电板块利润同比走升，但水电下滑, 水电板块归属于上市公司股东净利的减少幅度大于火电板块的增加幅度所致。
季报数据并显示，同期营业收入达150.88亿元，同比减少5.22%；基本每股收益0.085元。
报告期内，火电板块利润总额同比增加28.95%，水电板块利润总额同比减少36.10%。水电板块利润减少的主要原因包括，峰平谷电量结构影响，水电实际售电单价同比下降，从而减少水电收入。
此外，大渡河公司本期受来水偏枯影响，发电量同比下降，减少水电收入，以及2014 年贷款利率波动，造成财务费用同比增加等也是拉低水电板块利润的因素。
国电电力周五收报2.32元，过去一个月累计下跌2.928%。（完）
欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G