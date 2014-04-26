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亚洲 | 2014年 4月 26日 星期六 19:41 BJT

中股业绩：国电电力首季净利跌1.55%，主因水电板块利润总额下滑

路透北京4月26日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 周六公布一季报称，期内实现净利14.63亿元人民币，同比降1.55%；主因虽火电板块利润同比走升，但水电下滑, 水电板块归属于上市公司股东净利的减少幅度大于火电板块的增加幅度所致。

季报数据并显示，同期营业收入达150.88亿元，同比减少5.22%；基本每股收益0.085元。

报告期内，火电板块利润总额同比增加28.95%，水电板块利润总额同比减少36.10%。水电板块利润减少的主要原因包括，峰平谷电量结构影响，水电实际售电单价同比下降，从而减少水电收入。

此外，大渡河公司本期受来水偏枯影响，发电量同比下降，减少水电收入，以及2014 年贷款利率波动，造成财务费用同比增加等也是拉低水电板块利润的因素。

国电电力周五收报2.32元，过去一个月累计下跌2.928%。（完）

欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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