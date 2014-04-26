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亚洲 | 2014年 4月 26日 星期六 19:27 BJT

中国新股：IPO预披露企业再增25家，红星美凯龙拟募资约44.5亿元

路透北京4月26日 - 中国证监会网站周五晚间继续刊登A股首次公开发行（IPO）公司的预披露材料，一共有25家公司公开披露其IPO计划，其中红星美凯龙家居集团拟募资约44.5亿元人民币。

周五晚间公布材料的25家公司中，11家拟在上证所上市，8家拟在中小板上市，6家拟在创业板上市。至此已有122家企业披露其IPO申请材料。

红星美凯龙预披露材料显示，公司拟公开发行不超过10亿股，其中公司股东公开发售股份数量不会过半，募集资金将投入到武汉红星美凯龙世博家居广场等项目中，募集资金拟投入金额44.5亿元。

中国证监会新闻发言人周五表示，将按照西部企业优先和沪深拟上市公司均衡安排审核进度的原则，对拟IPO企业顺次进行审核，不会按企业预披露的顺序重新排队。

此外，证监会周五公告称，将于下周三(4月30日)召开发审会，对包括会稽山绍兴酒股份有限公司等四家企业的首次公开发行（IPO）申请进行审核。（完） (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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