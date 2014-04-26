中国新股：IPO预披露企业再增25家，红星美凯龙拟募资约44.5亿元

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透北京4月26日 - 中国证监会网站周五晚间继续刊登A股首次公开发行（IPO）公司的预披露材料，一共有25家公司公开披露其IPO计划，其中红星美凯龙家居集团拟募资约44.5亿元人民币。
周五晚间公布材料的25家公司中，11家拟在上证所上市，8家拟在中小板上市，6家拟在创业板上市。至此已有122家企业披露其IPO申请材料。
红星美凯龙预披露材料显示，公司拟公开发行不超过10亿股，其中公司股东公开发售股份数量不会过半，募集资金将投入到武汉红星美凯龙世博家居广场等项目中，募集资金拟投入金额44.5亿元。
中国证监会新闻发言人周五表示，将按照西部企业优先和沪深拟上市公司均衡安排审核进度的原则，对拟IPO企业顺次进行审核，不会按企业预披露的顺序重新排队。
此外，证监会周五公告称，将于下周三(4月30日)召开发审会，对包括会稽山绍兴酒股份有限公司等四家企业的首次公开发行（IPO）申请进行审核。（完） (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G