中国证券：内地与香港两地相关机构已就基金互认达成共识--证监会

路透北京4月26日 - 中国证监会副主席姜洋表示，内地与香港两地相关机构已就基金互认达成共识，将在法规和批准程序完成后实施；支持境内企业特别是中小民营企业赴港上市。

中国证券报周六报导引述他他的话指出，香港是内地企业境外上市的首选市场，证监会将进一步简化审核流程，提高审核效率；进一步为香港长期资金进入内地资本市场提供便利，积极扩大人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点范围，降低QFII资格要求。

数据显示，截至4月11日，共有71家香港机构经证监会批准获得RQFII资格，累计获批投资额度为1,975亿元人民币；46家香港机构获批QFII资格，累计获批投资额度为81.32亿美元。

目前，所有QFII和RQFII合计持股市值约占A股流通总市值的1.6%。

姜洋并表示，支持符合条件的香港金融机构在内地参股设立合资证券、基金管理公司；继续研究深化内地与香港商品期货市场合作的路径和方式，支持内地期货交易所与香港交易所进一步加强合作。