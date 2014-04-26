中国证券：内地与香港两地相关机构已就基金互认达成共识--证监会

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
路透北京4月26日 - 中国证监会副主席姜洋表示，内地与香港两地相关机构已就基金互认达成共识，将在法规和批准程序完成后实施；支持境内企业特别是中小民营企业赴港上市。
中国证券报周六报导引述他他的话指出，香港是内地企业境外上市的首选市场，证监会将进一步简化审核流程，提高审核效率；进一步为香港长期资金进入内地资本市场提供便利，积极扩大人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点范围，降低QFII资格要求。
数据显示，截至4月11日，共有71家香港机构经证监会批准获得RQFII资格，累计获批投资额度为1,975亿元人民币；46家香港机构获批QFII资格，累计获批投资额度为81.32亿美元。
目前，所有QFII和RQFII合计持股市值约占A股流通总市值的1.6%。
姜洋并表示，支持符合条件的香港金融机构在内地参股设立合资证券、基金管理公司；继续研究深化内地与香港商品期货市场合作的路径和方式，支持内地期货交易所与香港交易所进一步加强合作。
中国证监会新闻发言人邓舸今年2月曾表示，港澳资金融机构在内地设立合资证券公司和合资证券投资咨询机构，有望在近期开始实施。此外还将适时启动新设证券公司的审批。 （完） (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G