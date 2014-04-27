全球汇市：4月22日止当周投机客增持美元净空仓--CFTC

路透4月25日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客连续第二周增加美元空仓。
4月22日止当周美元净空仓增至15.8亿美元，前一周为11.7亿美元。上周是六个月来短期投资首次转为净做空美元。
本周CFTC持仓数据中除了澳元外变化都不大。澳元净多仓增加一倍至16,370口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
4月22当周 前一周
多头仓位 16,564 14,351
空头仓位 83,807 83,067
净仓位 -67,243 -68,716
欧元(125,000欧元为1口)
4月22日当周 前一周
多头仓位 101,204 106,252
空头仓位 75,430 78,564
净仓位 25,774 27,688
英镑(62,500英镑为1口)
4月22日当周 前一周
多头仓位 89,692 87,472
空头仓位 41,892 36,874
净仓位 47,800 50,598
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
4月22日当周 前一周
多头仓位 21,732 23,905
空头仓位 7,709 9,839
净仓位 14,023 14,066
加元(100,000加元为1口)
4月22日当周 前一周
多头仓位 27,529 28,288
空头仓位 62,984 63,714
净仓位 -35,455 -35,426
澳元(100,000澳元为1口)
4月22日当周 前一周
多头仓位 49,540 40,463
空头仓位 33,170 32,366
净仓位 16,370 8,097
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
4月22日当周 前一周
多头仓位 26,056 26,671
空头仓位 5,881 6,824
净仓位 20,175 19,847
(完)
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(编译 李爽 审校 张明钧)