《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月25日

《中国报摘》--中国证券报4月20日
--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 48.15 -3.49 -6.76 5557930
搜狐 58.00 -1.46 -2.46 694283
网易 71.12 -2.27 -3.09 907892
百度 162.91 +3.17 +1.98 9467154
台湾
台湾积体电路 19.91 -0.65 -3.16 3030873
联电 2.05 -0.07 -3.30 292136
日月光 5.83 +0.00 +0.00 201914
硅品精密 6.91 -0.06 -0.86 630270
和信超媒体 1.10 -0.02 -1.79 278866
友达 3.72 -0.21 -5.34 118553
中华电信 30.78 -0.53 -1.69 40521
台湾国际航电 54.24 -1.25 -2.25 898876
香港
中国移动 44.77 -0.33 -0.73 407290
中国联通 13.13 -0.20 -1.50 92379
中国电信 45.44 -0.74 -1.60 8082
中芯国际 4.15 -0.12 -2.81 24641
电讯盈科 5.07 +0.01 +0.20 7353
(完)
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--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
* 招标品种：国开行3/5年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：80亿元 * 招标时间：4月20日14:30-15:30 * 受访人数：9位(银行、基金、保险) * 预测区间：3.92%-4.02%；4.08%-4.15% * 预测均值：3.97%；4.11% 路透上海4月19日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年和五年期固息债 。路透调查显示，周三现券收益率小幅震荡，预计短期仍将延续盘整；考虑手续费影响后， 两期债中标收益率料接近二级，预测均值分别落在3.97%和4.11%。 北京一银行交易员称，近期利率债一级市场总体偏弱，尤以国债、地方债需求不佳；而 票息较高的政策性金融债，招标结果相对平稳一些，国开债更有流动性优势，预计明日定位 将接近二级水平。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，三年、五年最新收 益率为4.0367%、4.1605%。 中国农业发展银行周三下午招标的一年、五年和10年三期债