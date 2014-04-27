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货币新闻 | 2014年 4月 27日 星期日 09:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 48.15 -3.49 -6.76 5557930

搜狐 58.00 -1.46 -2.46 694283

网易 71.12 -2.27 -3.09 907892

百度 162.91 +3.17 +1.98 9467154

台湾

台湾积体电路 19.91 -0.65 -3.16 3030873

联电 2.05 -0.07 -3.30 292136

日月光 5.83 +0.00 +0.00 201914

硅品精密 6.91 -0.06 -0.86 630270

和信超媒体 1.10 -0.02 -1.79 278866

友达 3.72 -0.21 -5.34 118553

中华电信 30.78 -0.53 -1.69 40521

台湾国际航电 54.24 -1.25 -2.25 898876

香港

中国移动 44.77 -0.33 -0.73 407290

中国联通 13.13 -0.20 -1.50 92379

中国电信 45.44 -0.74 -1.60 8082

中芯国际 4.15 -0.12 -2.81 24641

电讯盈科 5.07 +0.01 +0.20 7353

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 李爽 审校 张明钧)
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