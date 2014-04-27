版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 27日 星期日 09:47 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货4月22日持仓报告(表)

路透4月25日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年4月22日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,392,699口)

427,994 137,847 238,108 599,155 756,260 1265257 1132215 127,442 260,484

较4月15日变动(未平仓合约：减少19,704口)

-14,527 3,144 10,910 -10,825 -34,246 -14,442 -20,192 -5,262 488

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.7 9.9 17.1 43.0 54.3 90.8 81.3 9.2 18.7

各类交易商数量(总计为735家)

178 129 183 246 358 533 585 (完)

(编译 李爽 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐