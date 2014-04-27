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市场报道 | 2014年 4月 27日 星期日 09:46 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货4月22日持仓报告(表)

路透4月25日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年4月22日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(174,835口)

77,894 22,563 15,263 64,428 127,445 157,585 165,271 17,250 9,564

较4月15日变动(未平仓合约：减少1,492口)

2,094 -909 -1,278 -1,711 1,831 -895 -356 -597 -1,136

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

44.6 12.9 8.7 36.9 72.9 90.1 94.5 9.9 5.5

各类交易商数量(总计为245家)

110 49 51 59 65 193 148(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)
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