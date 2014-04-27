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市场报道 | 2014年 4月 27日 星期日 09:45 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货4月22日持仓报告(表)

路透4月25日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年4月22日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(662,154口)

245,708 105,945 84,548 275,883 373,198 606,139 563,691 56,015 98,463

较4月15日变动(未平仓合约：减少7,642口)

-21,799 4,939 1,593 14,180 -14,535 -6,026 -8,003 -1,616 361

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.1 16.0 12.8 41.7 56.4 91.5 85.1 8.5 14.9

各类交易商数量(总计为589家)

180 163 181 145 199 439 457(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)
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