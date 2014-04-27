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市场报道 | 2014年 4月 27日 星期日 09:44 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货4月22日持仓报告(表)

路透4月25日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年4月22日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(367,278口)

120,558 103,067 65,535 151,486 156,889 337,579 325,491 29,699 41,787

较4月15日变动(未平仓合约：减少3,322口)

-3,681 -221 2,662 2,709 -5,601 1,690 -3,160 -5,012 -162

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.8 28.1 17.8 41.2 42.7 91.9 88.6 8.1 11.4

各类交易商数量(总计为352家)

100 119 114 86 104 255 282(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)
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