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市场报道 | 2014年 4月 27日 星期日 09:43 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货4月22日持仓报告(表)

路透4月25日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年4月22日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,619,737口)

517,023 106,898 468,224 536,742 968,841 1521989 1543963 97,748 75,774

较4月15日变动(未平仓合约：减少54,539口)

-6,467 -7,041 -11,653 -32,866 -29,904 -50,986 -48,598 -3,553 -5,941

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.9 6.6 28.9 33.1 59.8 94.0 95.3 6.0 4.7

各类交易商数量(总计为331家)

120 82 138 84 103 280 268 (完) (编译 李爽 审校 张明钧)
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