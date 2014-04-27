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市场报道 | 2014年 4月 27日 星期日 09:42 BJT

CFTC报告：COMEX期金4月22日持仓报告(表)

路透4月25日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年4月22日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(372,593口)

146,880 65,047 24,052 162,799 253,325 333,731 342,424 38,862 30,169

较4月15日变动(未平仓合约：增加3,016口)

-552 -3,093 -1,846 4,882 7,803 2,484 2,864 532 152

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.4 17.5 6.5 43.7 68.0 89.6 91.9 10.4 8.1

各类交易商数量(总计为263家)

102 82 61 56 53 189 170 (完)
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