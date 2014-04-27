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市场报道 | 2014年 4月 27日 星期日 09:41 BJT

CFTC报告：COMEX期铜4月22日持仓报告(表)

路透4月25日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年4月22日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(152,890口)

40,925 60,842 16,140 80,932 54,842 137,997 131,824 14,893 21,066

较4月15日变动(未平仓合约：减少11,132口)

-2,504 -4,053 -2,884 -4,924 -3,677 -10,312 -10,614 -820 -518

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.8 39.8 10.6 52.9 35.9 90.3 86.2 9.7 13.8

各类交易商数量(总计为258家)

49 127 58 55 51 146 207 (完)
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