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货币新闻 | 2014年 4月 27日 星期日 09:19 BJT

韩国政治：总理郑烘原辞职，为政府在沉船事故中的表现负责

路透首尔4月27日 - 韩国总理郑烘原周日辞职，为政府在4月16日沉船事故中的表现负责。

“继续担任总理职务给政府造成沉重负担，”郑烘原在简短声明中称。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
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