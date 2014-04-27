《综述》国际观察员在乌克兰东部遭拘留，西方国家准备加大对俄制裁

《中国报摘》--中国证券报4月20日
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* 国际观察员在分离分子控制的地盘被拘留
* 分离分子指控观察人士为北约实施间谍行为
* 美国和欧盟可能最早于周一实施制裁
* 他们的制裁目标将指向普京“亲信”--美国官员
路透顿涅茨克斯拉夫扬斯克4月26日 - 乌克兰东部的亲俄分离主义者周六提议，将释出他们扣押的八名国际观察员以进行交换囚犯，与此同时西方国家则准备对俄罗斯实施新的制裁。
关于欧洲安全与合作组织(OSCE，欧安)观察员的处境，乌克兰亲西方政府将其称之为“遭绑架”，并将之归咎于俄罗斯。
分离主义者称，他们怀疑这些观察员从事间谍活动；乌克兰表示，他们被用作人体盾牌。
周六稍早，七国集团(G7)国家宣布，他们同意对俄罗斯加大制裁，他们认为俄罗斯执意要搅动乌克兰，或许要夺取更多领土。外交人士表示，美国和欧盟周一料公布对俄罗斯一些人士实施新的制裁举措。
亲俄武装分子已经控制俄罗斯东部的政府大楼，但俄罗斯否认这是其导演的行动。俄罗斯还指控乌克兰政府派兵根除分离分子的行动加剧紧张局势。
欧安周六又派出更多观察员，以寻求释放在斯拉夫扬斯克(Slaviansk)被拘留的观察员。这些被拘留人员来自德国、瑞典、丹麦、波兰和捷克。斯拉夫扬斯克目前被分离分子掌控。
**拿观察员换“战友”**
斯拉夫扬斯克事实上的市长Vyacheslav Ponomaryov表示，分离分子准备拿被拘留的观察员来交换被乌克兰党当局拘押的“亲俄战友”。
乌克兰国家安全服务机构称，欧安观察员遭遇“不人道待遇”，有一人需要医疗救护。欧安观察员是应乌克兰要求，自3月初开始派遣的军事核查小组的一部分。
欧安组织发言人表示，该机构从周五晚些时候以来已经与“各方”进行沟通，但未直接与这些观察人士联系。
俄罗斯外交部表示，其正在设法解决这场危机，但将未能确保欧安工作小组在该地区安全的责任归咎于乌方，称其当局未能控制局势，并对自己国家的居民采取军事行动。
俄罗斯报纸Komsomolskaya Pravda播放了对其指认为斯拉夫扬斯克军事领导人Ivan Strelkov的采访，他表示，观察员可能利用其外交身份“侦查抵抗力量的状况，以让乌克兰军方受益”。
**外交行动**
俄罗斯外交部表示，德国外长施泰因迈尔周六与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，讨论了乌克兰局势，强调缓和局势的可能举措。
施泰因迈尔称，拉夫罗夫予以支持，对此他表示欢迎。
拉夫罗夫在与美国国务卿克里的电话交谈中表示，乌克兰必须停止在其东南部的军事行动以解除危机。
美国国务院一位高级官员表示，克里要求俄罗斯公开支持乌克兰的举措，而不是给其抹黑。这位消息人士说，克里对拉夫罗夫表示，俄罗斯在乌克兰边境的挑衅性军事举动、对分离分子的支持以及其煽动性言论都破坏了乌克兰的安全。
美国周六在立陶宛部署150名空降兵。目前已有600名美国士兵到达波兰和前苏联波罗的海国家，以安抚北约盟友的紧张心绪。
**外交途径解决危机大门仍打开**
美国官员表示，最早可能周一公布新的制裁计划，目标指向俄罗斯总统普京的“亲信”，除非俄罗斯迅速采取行动平息危机。
七国集团(G7)领导人在一份联合声明中称，俄罗斯尚未采取具体举措以实施本月初在日内瓦签署的协议。
“而且俄罗斯还发布更加令人担忧的言论，而且在乌克兰边境举行威胁性的军事演练，继续令紧张局势升级，”声明称。
“我们目前已经达成一致，将迅速采取行动加大对俄罗斯的制裁。”
但其补充称：“我们强调，通过外交途径解决危机的大门仍然敞开。”
欧盟高级外交人员周一将举行会晤，讨论下一步举措，俄罗斯受制裁人士名单料再增加15个人名或机构，对其实施资产冻结和旅游禁令。
“可以预期会对更多机构和个人实施制裁，”G7政府一位消息人士。这位消息人士称，这些机构将包括一个或更多金融机构。“这会影响到大家的资产。”
普京本周首次承认，制裁会给俄罗斯带来困难，不过他说，影响并不是“非常大”。
评级机构标准普尔周五在网站上称，将俄罗斯长期及短期外币主权债信评级从BBB/A-2调降至BBB-/A-3。
（跳二）斯洛伐克周六表示，其与乌克兰达成协议，开始有限度地从欧洲中部向乌克兰反向输入天然气。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
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路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
* 招标品种：国开行3/5年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：80亿元 * 招标时间：4月20日14:30-15:30 * 受访人数：9位(银行、基金、保险) * 预测区间：3.92%-4.02%；4.08%-4.15% * 预测均值：3.97%；4.11% 路透上海4月19日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年和五年期固息债 。路透调查显示，周三现券收益率小幅震荡，预计短期仍将延续盘整；考虑手续费影响后， 两期债中标收益率料接近二级，预测均值分别落在3.97%和4.11%。 北京一银行交易员称，近期利率债一级市场总体偏弱，尤以国债、地方债需求不佳；而 票息较高的政策性金融债，招标结果相对平稳一些，国开债更有流动性优势，预计明日定位 将接近二级水平。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，三年、五年最新收 益率为4.0367%、4.1605%。 中国农业发展银行周三下午招标的一年、五年和10年三期债