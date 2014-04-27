《独家新闻》默克出售消费医保事业进入最后阶段，拜耳及利洁时领跑-消息

《中国报摘》--中国证券报4月20日
--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。
路透伦敦/纽约4月26日 - 熟知内情消息人士表示，美国制药大厂默克(Merck & Co Inc) 出售消费性医保部门事业的协商已经进入最后阶段，交易总价接近140亿美元，参与收购竞争的业者包括德国拜耳(Bayer) 以及英国利洁时(Reckitt Benckiser) ，最快下周就将达成协议。
消息人士指出，拜耳及利洁时在这场收购战中居于领先地位，两家公司对于默克消费性事业的出价都在135亿美元左右；默克消费性事业最知名的产品包括水宝宝(Coppertone)防晒产品，以及抗过敏药物Claritin。
一名人士指出，两家竞购业者均非常想要买进这项资产，最后阶段还有可能提高出价。所有提供消息的人士都不愿具名，因此事尚未公开。
默克、拜耳、利洁时的代表都不愿置评。(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)
--白糖期权周三在郑州商品交易所上市交易，这是自豆粕期权后中国国内上市的第二个商品期权。证监会副主席方星海表示，证监会将以市场需求为导向，适时批准交易所推出更多期货期权新品种，更好地满足实体经济定价和风险管理的需要。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
* 招标品种：国开行3/5年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：80亿元 * 招标时间：4月20日14:30-15:30 * 受访人数：9位(银行、基金、保险) * 预测区间：3.92%-4.02%；4.08%-4.15% * 预测均值：3.97%；4.11% 路透上海4月19日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年和五年期固息债 。路透调查显示，周三现券收益率小幅震荡，预计短期仍将延续盘整；考虑手续费影响后， 两期债中标收益率料接近二级，预测均值分别落在3.97%和4.11%。 北京一银行交易员称，近期利率债一级市场总体偏弱，尤以国债、地方债需求不佳；而 票息较高的政策性金融债，招标结果相对平稳一些，国开债更有流动性优势，预计明日定位 将接近二级水平。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，三年、五年最新收 益率为4.0367%、4.1605%。 中国农业发展银行周三下午招标的一年、五年和10年三期债